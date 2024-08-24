Удар по російському складу БК був дуже болючим для ворога, адже кількість снарядів там була шаленою. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що саме там могли тримати росіяни.

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Які снаряди могли уразити у Волгоградській області

У ніч на 24 серпня ГУР МО завдали успішного ураження по складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк, що у Волгоградській області. Там триває серйозна детонація та пожежа, адже загалом на складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Відомо, однак, що на складі були не лише БК.

Середня вага 152-го калібру – до 50 кілограмів. Два снаряди – відповідно 100 кілограмів. Ми ж говоримо про 5 тисяч тонн. Якщо там були снаряди 152-го калібру, то мовиться про десятки тисяч пострілів або й більше. Це дуже серйозний потенціал,

– наголосив Олександр Коваленко.

З урахуванням тієї інтенсивності ведення вогню, яка зараз є у росіян, на складі могла бути кількість снарядів, що забезпечила б приблизно тиждень вогневого ураження.

"Крім того, там могли бути й балістичні ракети. Ті ж KN-23 – це вже інша вага та розмір. Так само там могли бути реактивні снаряди 122-го калібру до "Градів". Все залежить від номенклатури. Але те, що там була величезна кількість боєкомплекту, це точно", – пояснив військовий оглядач.

Довідка. Твердопаливна ракета KN-23 – це балістична ракета Північної Кореї, яку називаються прямим аналогом російської ракети "Іскандер-М".

Додамо, що у Головному управлінні розвідки повідомили, що склад БК належав угрупуванню військ "Запад". На території військового об'єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря".