Украинская разведка работает постоянно. Сегодня они опубликовали список военнослужащих, безжалостно совершающих военные преступления против украинского народа на Киевщине.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте опубликовало данные военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) города Нижний Новгород.

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Эти изверги стали исполнителями военных преступлений, геноцида украинского народа. Мерзавцы пытали, насиловали, вешали, убивали украинцев. Между тем еще и обворовывали дома, вынося технику, одежду, украшения и прочее.

В ГУР МО Украины напомнили, что за все совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Ссылка на список 96-й отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа города Нижний Новгород.

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