"Голову отрезать, на пики посадить": ГУР перехватило зверский приказ российского командира

ГУР перехватило и обнародовало зверский приказ одного из командиров 155 бригады России о казни украинских военнопленных. Известно, что это подразделение уже неоднократно совершало военные преступления.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Какой приказ российского командира перехватило ГУР?

10 июля 2025 года ГУР перехватило кровавый приказ одного из командиров 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

На обнародованной аудиозаписи командир 2 десантно-штурмовой роты с использованием нецензурной лексики приказывает пытать украинских военнопленных.

ГУР перехватило приказ российского командира: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Голову отрезать, на пики посадить, выбросить н***й,

– приказывает российский командир.

Сейчас именно 155 бригада ведет боевые действия на территории Сумской области.

Что известно о 155 бригаде России?

155 бригада известна совершением многочисленных военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

В ходе боевых действий 155 бригада неоднократно несла колоссальные потери, что заставило Кремль пополнять его новобранцами среди мобилизованных.

Силы обороны неоднократно наносили высокоточные удары по пунктам управления 155 бригады. В частности, 2 июля был атакован ее штаб в Курской области. В результате атаки был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.

Заметим, что несмотря на нечеловеческие пытки и убийства пленных украинских военных и гражданских, 155 бригада является одним из "любимых" подразделений Владимира Путина. Ее флаг гордо демонстрировали во время пресс-конференции главы Кремля в декабре 2024 года.

"Казни и пытки, совершенные солдатами и главарями привилегированной в Кремле российской 155 отдельной бригады головорезов, в очередной раз доказывают: военные преступления – сознательная, целенаправленная, одобренная политика государства-агрессора России, а значит 155 бригада подлежит приоритетному уничтожению на поле боя", – резюмировали в ГУР.