ГУР опубликовало список российских разведчиков, совершающих военные преступления

Главное управление разведки Украины опубликовало список военных 54 центра подготовки разведывательных подразделений России. Они одни из тех, кто совершает военные преступления.

Свои злодеяния они совершают против украинцев. Список конкретных имен можно просмотреть здесь.

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Что известно о преступниках

Личный состав 54 центра подготовки разведывательных подразделений дислоцируется в военной части России №90091.

Она расположена в Республике Северная Осетия – Алания, город Владикавказ.

Среди российских военных преступников встречаются разные звания. В частности, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты и другие.

В ГУР отмечают, что все военные преступники предстанут перед судом будут привлечены к ответственности.

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