Потеряли данные со спутников: Украина осуществила кибератаку на вражескую "Планету"

ГУР МО сообщило об очередной успешной кибератаке в России. Киберспециалисты уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Атаку против дальневосточного филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" совершили киберволонтеры из группы "BO Team". Последствия оказались для россиян разрушительными.

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Уничтожен крупнейший филиал центра

Российское государственное предприятие федерального уровня "Планета" занимается приемом и обработкой данных со спутников. Говорится, что оно обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов. Среди них – минобороны России, а также ее генеральный штаб и службы МЧС.

Путем проникновения в базу данных центра удалось уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Как отметили в ГУР МО, объем уничтоженной информации достигает около 2 петабайт (200 миллионов гигабайтов – 24 Канал) данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составлять не менее 10 миллионов долларов.

Среди уничтоженного – метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали минобороны и МЧС России, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора, а также – наработанные годами уникальные исследования,

– говорится в сообщении.

Известно также, что работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.

В ГУР МО подчеркнули, что одно такое вычислительное устройство вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против страны-агрессора повторно получить его фактически невозможно.



Ведомство обнародовало результаты кибератаки на вражескую "Планету" / Фото ГУР МО

Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирования экстренного электропитания здания центра.

В частности, сейчас полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове "большевик", которая выполняет важные задачи в военной сфере страны-агрессора.



В целом десятки стратегических компаний России, которые работают в сфере обороны играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут длительное время оставаться без критически важной информации и сервисов.

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