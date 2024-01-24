Потеряли данные со спутников: Украина осуществила кибератаку на вражескую "Планету"
Источник:ГУР МО
ГУР МО сообщило об очередной успешной кибератаке в России. Киберспециалисты уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Атаку против дальневосточного филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" совершили киберволонтеры из группы "BO Team". Последствия оказались для россиян разрушительными.
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Уничтожен крупнейший филиал центра
Российское государственное предприятие федерального уровня "Планета" занимается приемом и обработкой данных со спутников. Говорится, что оно обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов. Среди них – минобороны России, а также ее генеральный штаб и службы МЧС.
Путем проникновения в базу данных центра удалось уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Как отметили в ГУР МО, объем уничтоженной информации достигает около 2 петабайт (200 миллионов гигабайтов – 24 Канал) данных.
Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составлять не менее 10 миллионов долларов.
Среди уничтоженного – метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали минобороны и МЧС России, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора, а также – наработанные годами уникальные исследования,
– говорится в сообщении.
Известно также, что работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.
В ГУР МО подчеркнули, что одно такое вычислительное устройство вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против страны-агрессора повторно получить его фактически невозможно.
Ведомство обнародовало результаты кибератаки на вражескую "Планету" / Фото ГУР МО
Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирования экстренного электропитания здания центра.
В частности, сейчас полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове "большевик", которая выполняет важные задачи в военной сфере страны-агрессора.
В целом десятки стратегических компаний России, которые работают в сфере обороны играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут длительное время оставаться без критически важной информации и сервисов.
В ГУР МО впервые рассказали об уничтожении вражеских самолетов Ту-22М3 в тылу врага: коротко
- Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий в августе 2023 года. В ГУР рассказали, что группа Бабия получила сверхважную задачу – остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины, и в конце концов эту задачу выполнили. В его последнем бою подразделение командира обезвредило три вражеских самолета ТУ-22МЗ, которые регулярно бомбили Украину.
- Украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Представители ведомства отметили, что эта задача значительно нарушила планы военно-политического руководства России по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировала работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.