Важное село под Купянском: показываем на карте Кругляковку, которую зачистили от россиян
ГУР освободило и зачистило от россиян село Кругляковка на Харьковщине. Операция длилась с 7 по 14 октября.
Село относится к Купянскому району. Оно является важным для обороны самого Купянска, пишет 24 Канал.
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Где расположена Кругляковка
Село Кругляковка расположено примерно в 27 километрах от Купянска. До войны там проживало более 1100 человек. Его площадь – 2,68 километра квадратных.
Сейчас село полностью зачищено от россиян. Их пути передвижения заминированы.
Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника,
– рассказали в ГУР.
Там также добавили, что в Кругляковке оккупанты потеряли в ближних боях более взвода пехоты, а часть удалось взять в плен. В руки украинской разведки также попали важные данные.
Где расположено село Кругляковка: смотрите на карте