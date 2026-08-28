ГУР получило данные о планах России по расширению производства баллистических ракет, – Зеленский

По данным украинской разведки, страна-агрессор намерена наращивать производство баллистических ракет.

Об этом сообщил президент Зеленский по итогам совещания с главой ГУР МО Олегом Иващенко.

Что известно о планах России по баллистике?

Украина имеет обновленные данные о производстве Россией баллистических ракет и ее планах по его расширению. По словам Зеленского, этому необходимо противодействовать ужесточением санкций в ключевых мировых юрисдикциях.

Глава государства подчеркнул, что поставки в Россию иностранных компонентов, оборудования и станков для ракетного производства должны быть полностью заблокированы.

Это ответственность, в частности, и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы,

– подчеркнул Зеленский.

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Добавим, что страна-агрессор способна производить до 1300 баллистических ракет в год. Об этом заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

При этом 27 августа 2026 года ГУР сообщило, что во время последних атак на Киев Россия применила модернизированную баллистическую ракету 9М723-2, известную под условным названием "Искандер-1000". Это новая версия ракеты "Искандер", которую россияне усовершенствовали и модернизировали.

Ракета является частью оперативно-тактического ракетного комплекса "Бора-М". Об этой системе пока известно немного. Вероятно, его разрабатывали именно для использования новых типов ракет. Любопытно, что появление "Искандера-1000" стало неожиданностью даже для российской стороны.

В частности, Минобороны страны-агрессора пока не упоминало о "Бора-М" в своих официальных сообщениях. Подробнее об известных характеристиках новой вражеской баллистической ракеты читайте в материале 24 канала.