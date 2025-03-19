Путину лучше согласиться на перемирие: как удары по вражеской технике в Крыму могут его заставить

Украинская разведка в течение нескольких дней наносила удары по российской технике во временно оккупированном Крыму. По результатам атак был ликвидирован целый ряд вражеских радиолокационных станций.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что операции, которые проводятся Силами обороны и безопасности, в частности Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, имеют системный характер. Главная их цель – понятна: прежде всего уменьшать потенциал оккупантов, который ими используется.

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ВСУ этим могут воспользоваться

Мусиенко отметил, что также для Украины важно создавать условия для проведения в будущем определенных действий. В частности, по уничтожения военной инфраструктуры врага на оккупированном Крымском полуострове.

Кроме того, Украина демонстрирует, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы пойти на режим прекращения огня, который предлагают Вашингтон и Киев. Ведь Украина имеет силы и средства для того, чтобы наносить удары по российским военным объектам. Это наш инструмент, наши возможности и демонстрация того, на что мы способны,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Еще один важный аспект последствий этих атак – поражение, являющихся очень ценными и дорогими, российских систем ПВО, радаров к системам ПВО, зенитно-ракетных комплексов и т. д.

Соответственно враг несет огромные убытки, которые, в частности, связаны с расходованием дополнительных средств и времени на изготовление этих систем. Также на передислокацию техники на другие направления.

В будущем это может создавать пробелы в защите и в России, и на оккупированных территориях. Этими пробелами непременно смогут воспользоваться Вооруженные Силы Украины,

– отметил Александр Мусиенко.

Если Россия будет и в дальнейшем демонстрировать свое пренебрежение предложениями Соединенных Штатов о прекращении огня, то и Украина будет действовать. Президент Украины Владимир Зеленский очень четко и не двусмысленно акцентировал на том, что Киев не будет наблюдать, а будет наносить ответные удары.

Напомним, что украинская разведка в течение нескольких дней наносила удары по территории оккупированного Крыма, где поразила ряд ценной техники россиян – радиолокационные станции (РЛС): 48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы); 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы); 39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы); 9С19 "Имбирь"; "Небо-СВ"; С-300ВМ; "Небо-М"; 59Н6-Е "Противник-ГЕ"; БРЛС "Мыс".

Кроме того, были атакованы пусковые установки С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а также три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.