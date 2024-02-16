Потоплен важный для Путина корабль: изменится ли ход войны и как это ударит по России

Украина удивляет тем, как феерично уничтожает Черноморский флот России. В частности, 14 февраля пошел на дно большой десантный корабль агрессора - "Цезарь Куников". В восторге от операции даже западные партнеры.

Очередное потопление повергает в ужас Кремль, это видно по молчанию Путина и его близкого окружения. Действительно ли эти события могут изменить ход войны и как это повлияет на дальнейшие действия России в войне – обсуждали эксперты в эфире 24 Канала. Читайте мнения далее в материале.

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Феноменальная спецоперация

Украина уже неоднократно уничтожает флот России в течение двух лет полномасштабного вторжения. Несмотря на все, враг и в дальнейшем несет большие потери среди десантных кораблей. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что в этом не стоит искать "логики россиян". Дело только в работе украинской разведки.

"Это больше феноменальная работа наших спецслужб. Честно, феноменальная работа, которая пока не подлежит осмыслению. Настоящие оценки будут тогда, когда будут открыты документы и станет известно, как все организовывалось, особенно в разведывательной части", – сказал Черник.

Он отметил, что найти корабль в Черном море, пусть он и довольно большой, это очень сложная задача.

"Это довольно дорогая машина, она стоит сотни миллионов долларов. Самый главный вывод, который должны понять, что паритет действительно достигнут. Ни о каком десанте в сторону Черноморского побережья уже говорить не приходится. Но должен подчеркнуть, что на ведение боевых действий по всей линии разграничения потопление этого корабля никоим образом не влияет", – подытожил Черник.

Черник о потоплении корабля России: смотрите видео

Насколько важным для России был корабль

Несмотря на все поражения в море, россияне и в дальнейшем будут использовать БДК. Дело в том, что большие десантные корабли проекта 775 могут брать на борт до 500 тонн самых разнообразных грузов. Условно, это 12 танков или 340 – 400 человек десанта.

Также такие корабли являются весомыми для России, ведь в Крым надо довозить бесконечные ресурсы.

Несмотря на то, что есть железнодорожная нитка Крымского моста, а учитывая то, что полуостров надо "огибать" – бывает так, что удобнее именно этим кораблем довести необходимые грузы,

– считает Петр Черник.

Именно поэтому потопление БДК существенно бьет по логистике врага, его потенциал уменьшается.

В то же время израильский журналист Цви Зильбер высказал мнение, что россияне после очередной потери корабля будут бояться приближаться к Украине в море.

"Думаю, после этого потопления они заберутся далеко в Абхазию и будут стоять там подальше от украинских дронов. На этом противостояние в Черном море будет прекращено", – сказал он.

Чем удивляет командование флота

Черник отметил, что количество соответствующих российских кораблей посчитать сложно. Однако можно предположить, что таких кораблей в российском строю было

Израильский военный обозреватель Давид Шарп разделяет мнение других экспертов, что потопление является большим успехом Украины.

Однако также отметил, что россияне сами же не уберегли "Цезаря Куникова". Это его удивляет.

Я не могу не удивиться, как действует командование Черноморского флота в этой войне. Корабли неоднократно подставляют под удар средствам украинской армии. Об этих средствах и об их эффективности России очень хорошо известно, поэтому они должны были бы предотвращать это,

– отметил Шарп.

Для него очевидно, что уроки над ошибками Россия не делает, ведь это уже не первый корабль на дне.

Конечно, он не исключает момента, что на корабле просто не было пушек, чтобы защищаться. Вероятно, огонь не успели открыть или же этого просто не было видно на кадрах.

"Но стоит понимать следующее – были эти пушки или нет, в целом российские корабли не подготовлены к противостоянию такой угрозе. Такое противостояние – это комплекс мероприятий, начиная от усиления вооружения самого корабля. Также, например, обеспечения защиты другими кораблями, которые приспособлены к таким угрозам. Речь идет и о защите с воздуха", – объяснил Шарп.

К сожалению или к счастью, но к такому противостоянию Россия далека, это доказывают факты уничтожений кораблей.

В то же время российский оппозиционный журналист и редактор The Insider Тимур Олевский высказал мнение, что такие бессмысленные действия врага могут указывать на то, что в России все очень плохо.

Очевидно все настолько плохо, что у корабля, который имеет такое значение, не было никакого военного эскорта. Не было никого, кто его мог бы поддержать и прикрыть,

– сказал Олевский.

Шарп о командовании флота: смотрите видео

Последствия для России – плачевные

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко назвал потопление "Куникова" существенным ударом.

"Я думаю, что минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветеран" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте", – отметил Мусиенко.

В то же время военный эксперт Роман Свитан считает, что у россиян есть большая перспектива в 2024 году наконец избавиться от большой проблемы. Им не нужно будет думать, куда девать Черноморский флот после освобождения Украиной Крыма.

Дело в том, что россияне еще осенью прошлого года перегоняли свои корабли в Новороссийск. Поэтому, хотели обезопасить их от украинских атак. Однако весь Черноморский флот туда не помещается. Украина решит эту проблему, потопив остальные корабли, уверен Свитан.

Это серьезное уничтожение. Наше ГУР выполняет серьезную задачу по мостам в Крым. "Морской мост" – это БДК, "воздушный мост" – это Ил-76, которые ГУР жжет еще и на российской территории. Сухопутный коридор пока можем доставать только ракетами,

– подытожил Свитан.

Он уверен, что вскоре решится "судьба" и Крымского моста.

Свитан о потоплении очередного БДК России: смотрите видео

Мощная пощечина Путину

Цви Зильбер высмеял это событие, в частности молчаливую реакцию Кремля.

"Я думаю, что у Путина давно уже идиосинкразия в отношении флота, еще со времен подводной лодки "Курск", поэтому и не хотят комментировать потерю очередного корабля", – отметил он.

Идиосинкразия – это повышенная чувствительность организма к некоторым неспецифическим раздражителям.

"Уже все привыкли к "отрицательному всплытию" российского флота. Они действительно выглядят карикатурными и жалкими. Большой респект украинским операторам дронов", – сказал Зильбер.

Когда такой "грозный" диктатор становится посмешищем, все начинают с него смеяться, то это уже обратный отсчет,

– добавил журналист.

Цви Зильбер о потоплении БДК России: смотрите видео

Петр Черник также считает, что событие является весомой пощечиной врагу.

"Это очень серьезная моральная пощечина для россиян, потому что они же до сих пор утверждают, что их флот самый мощный в мире, особенно в Акватории Черного моря", – сказал Черник.

Россия потеряла поврежденными или уничтоженными ужеот 24 февраля 2022 года.