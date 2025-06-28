Сбросили "сюрприз" на головы россиянам: разведчики поздравили оккупантов с Днем Конституции

По случаю Дня Конституции Украины специалисты ГУР МО Украины провели информационно-психологическую акцию на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там показали соответствующие кадры.

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Что известно об операции

Разведчики провели информационно-психологическую акцию 28 июня в День Конституции Украины. По их словам, психологический эффект обеспечивал жуткий звук дронов, который раздавался над головами оккупантов в течение дня.

С неба на них падали познавательные листовки, на которых написали "секрет" плодородия украинских почв, а также привели важные статьи Основного Закона Украины о суверенитете и высших социальных ценностях – жизни и здоровья человека, его честь и достоинство.

Тех, кто найдет знакомые слова и попытается отыскать связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз – возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь,

– говорится в сообщении.

К слову, также беспилотники ГУР МО в честь праздника атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее. Местные власти пока взрывы не комментировали.