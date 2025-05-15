Украина контролирует 90 –100% своей акватории, а россияне боятся быть пораженными, – ГУР

Украинские дроны изменили военную ситуацию в Черном море, заставив вражеские корабли действовать осторожнее и усилить защиту. Черноморский флот России вытеснили в его пункты базирования.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Страх россиян в Черном море и новый этап морских боев: на что способны дроны Magura V7". В среду, 14 мая, в Киеве презентовали новейшие модели морских беспилотников.

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Россия боится действовать в открытом море

По словам разработчиков, дрон-ракетоносец Magura V7 не имеет аналогов в мире. Украинская инновация уже изменила ход этой войны.

На сегодня мы можем уверенно говорить, что ГУР МО и Group 13 вытеснили Черноморский флот России в пункты базирования. Они боятся действовать в открытом море,

– подчеркнул спикер Андрей Юсов.

Украина контролирует свою акваторию на уровне 90 – 100%, тогда как враг выходит только на 20 морских миль и боится быть пораженным даже на расстоянии 200 – 300 километров.

Когда "Магура" выходит в море, мы видим панику в рядах врага. Анализ фото и видео подтверждает это. Это дрон будущего,

– добавили в ГУР.

Справка: Magura V7 – морской дрон, способен выполнять широкий спектр операций: противовоздушные удары, патрулирование, обеспечение наблюдения и радиоэлектронной борьбы, уничтожение кораблей и воздушных целей противника, а также участие в спасательных операциях.

Напомним, в начале мая Россия потеряла сразу 2 военных самолета за сутки. Ликвидация Су-30 стала первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.