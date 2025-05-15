Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Страх росіян у Чорному морі та новий етап морських боїв: на що здатні дрони Magura V7". У середу, 14 травня, у Києві презентували новітні моделі морських безпілотників.

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Росія боїться діяти у відкритому морі

За словами розробників, дрон-ракетоносець Magura V7 не має аналогів у світі. Українська інновація вже змінила хід цієї війни.

На сьогодні ми можемо впевнено казати, що ГУР МО та Group 13 витіснили Чорноморський флот Росії до пунктів базування. Вони бояться діяти у відкритому морі,

– підкреслив речник Андрій Юсов.

Україна контролює свою акваторію на рівні 90 – 100%, тоді як ворог виходить лише на 20 морських миль і боїться бути враженим навіть на відстані 200 – 300 кілометрів.

Коли "Магура" виходить у море, ми бачимо паніку в лавах ворога. Аналіз фото й відео підтверджує це. Це дрон майбутнього,

– додали в ГУР.

Довідка: Magura V7 – морський дрон, здатний виконувати широкий спектр операцій: протиповітряні удари, патрулювання, забезпечення спостереження та радіоелектронної боротьби, знищення кораблів і повітряних цілей противника, а також участь у рятувальних операціях.

Нагадаємо, на початку травня Росія втратила одразу 2 військові літаки за добу. Ліквідація Су-30 стала першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.