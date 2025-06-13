ГУР провело серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы

Киберспециалисты ГУР с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы. Это позволило на время парализовать внутренний документооборот.

В Федеральной таможенной службе России подтвердили DDoS-атаку, но назвали ее формулировкой “информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

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Что известно о новой кибератаке на Россию

Источники рассказали, что под кибератаками также оказались касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:

"Контур" – ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса,

"Честный знак" – национальная система цифровой маркировки,

"ГосКлюч" – сервер электронной подписи.

Также хакеры ГУР повторили атаку на сайт и мобильный сервис российской железной дороги. В течение дня 12 июня россияне не могли приобрести билеты через сайт и мобильное приложение "РЖД".

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской области России,

– отмечают источники.

Россия под кибератакой ГУР / Скриншоты источников 24 Канала

В "РЖД" подтвердили технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.

Хакеры ГУР напоминают, что российская железная дорога, налоговая и таможенная служба максимально поддерживают и способствуют вооруженной агрессии России против Украины, а потому они вполне законные цели для кибератак.