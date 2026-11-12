ГУР обнародовало данные о российских агентах влияния в странах Европы

Россия использует сеть зарубежных представительств для продвижения своих интересов и ведения пропаганды. Украинская разведка обнародовала данные о людях, которые помогают Кремлю сохранять влияние в европейских странах.

Досье на фигурантов были опубликованы в тематическом разделе "Рупоры Кремля" на сайте War&Sanctions.

Кто помогает России распространять влияние в Европе?

Речь идет о руководстве российского федерального агентства "Россотрудничество" и его представительствах в странах Евросоюза.

Агентство было создано в 2008 году по указу президента России для усиления гуманитарного влияния страны за рубежом. В настоящее время оно имеет 87 представительств в 71 стране мира. С 2021 года эти учреждения неофициально называют "русскими домами".

Среди лиц, данные о которых обнародовала украинская разведка:

Игорь Чайка – возглавляет "Россотрудничество" с 27 апреля 2026 года. По данным ГУР, причастен к финансированию российских операций политического влияния во время парламентских выборов в Молдове в 2021 году.

– возглавляет "Россотрудничество" с 27 апреля 2026 года. По данным ГУР, причастен к финансированию российских операций политического влияния во время парламентских выборов в Молдове в 2021 году. Евгений Примаков – руководил агентством с 2020 по 2026 год. В настоящее время является первым советником организации "Евразия", входит в президиум российской Рады по внешней и оборонной политике и ведет программу на радио "Спутник".

– руководил агентством с 2020 по 2026 год. В настоящее время является первым советником организации "Евразия", входит в президиум российской Рады по внешней и оборонной политике и ведет программу на радио "Спутник". Светлана Некрасова – сотрудница агентства, которая до сентября 2026 года исполняла обязанности руководительницы "Русского дома" в Берлине. По данным разведки, она организовывала пророссийские патриотические мероприятия и демонстрацию материалов российских государственных СМИ, распространявших антиукраинские нарративы.

Сотрудники российского федерального агентства "Россотрудничество" / Фото War&Sanctions

К чему призвала украинская разведка?

ГУР и Центр противодействия дезинформации призвали ввести персональные санкции против представителей "Россотрудничества".

В частности, украинская сторона предлагает заблокировать их финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество и выдворить представителей агентства из стран Евросоюза.

Напомним, ранее военная разведка обнародовала список российских ученых и вузов, которые обеспечивают военный комплекс агрессора.