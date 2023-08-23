Это визитная карточка ПВО России, – в ГУР говорят, что уничтожение С-400 будет иметь последствия для событий в Крыму

В оккупированном Крыму 23 августа была уничтожена современная российская система ПВО С-400 "Триумф". С-400 уничтожили вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что в Крыму была уничтожена визитная карта российских средств ПВО, имея в виду С-400, пишет 24 Канал. В то же время он не стал раскрывать, чем именно поразили "Триумф", добавив, что пусть оккупанты мучаются, разгадывая эту загадку.

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Юсов предположил, что после того, как в Крыму был уничтожен С-400, теперь количество желающих приобрести у России "Триумф" будет значительно меньше.

Взрыв, ликвидировавший визитную карту российских средств ПВО. То, что они хотели продавать слишком дорого за границу, я думаю, теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые, впрочем, хорошо горят, будет значительно и значительно меньше.

– сказал он.

Представитель разведки сообщил, что есть информация о ликвидации личного состава в результате удара по С-400. Кроме того, он отметил, что комплекс С-400 – не одна единица техники.

Поэтому, по его словам, все, что было вокруг, уничтожено или повреждено.

Комментируя, как уничтожение С-400 скажется на работе ПВО россиян в Крыму, Юсов заявил, что комплексов "Триумф" в России очень немного, потому что это одна из последних их разработок.

"Поскольку это одно из самых современных их орудий и средств ПВО и ПРО – это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму", – говорит представитель ГУР МО.

В конце концов Юсов зиронизировал, что сегодня в Крыму "действительно произошел триумф, но триумф не у оккупантов".

Это собственно триумф для Украины и украинцев, приближающих освобождение украинского Крыма,

– констатировал он.

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