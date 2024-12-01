Признак страха перед Украиной: в ГУР показали "фирменные" справочники, выпущенные ФСБ в Крыму

Российские захватчики в Крыму продолжают промывать мозги местному населению. На этот раз фсбшники выпустили тираж "фирменных" пропагандистских справочников для жителей аннексированного полуострова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины в их телеграм-канале.

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Какие пропагандистские справочники выпустили оккупанты в Крыму

В ГУР отметили, что на территории временно оккупированного Крыма россияне напечатали специальный тираж пропагандистского блокнота с эмблемой управления ФСБ, вооруженным "зеленым человечком", котом и "счастливой" девочкой с цветами.

На первых страницах этого блокнота оккупанты разместили справочник с телефонными кодами, торговыми штрих-кодами и другими сведениями обо всех странах мира, кроме Украины.

Крымский "еженедельник" чекистов – очередное свидетельство политики государства-агрессора, направленной на уничтожение всех упоминаний об Украине на оккупированных украинских территориях, а еще – признак страха перед представителями движением сопротивления на полуострове,

– отметили в украинской разведке.

Россияне выпустили пропагандистские справочники для жителей оккупированного Крыма / Фото ГУР МО

Там также подчеркнули, что, похоже, россияне все глубже погружаются в паранойю и маразм, ведь не учитывают факта, что удалить код Украины из справочника – не означает стереть его из памяти.

В ГУР отметили, что граждане на оккупированных украинских территориях продолжают помогать нашему государству в борьбе с Россией: передают информацию о расположении военных объектов врага, передвижения личного состава и военной техники захватчиков.

К слову! В разведке отметили, что выйти на связь с ГУР и сообщить важные для Сил безопасности и обороны Украины данные можно через Главный бот разведки.