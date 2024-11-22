ГУР подтвердило создание Россией документа с разделением Украины на три части

Россия создала документ, в котором предусмотрен план разделения украинской территории на три части до 2045 года. Документ подготовили вражеские министерство обороны и генштаб еще в декабре 2023 года, с ним уже ознакомлены в ГУР МО.

Документ стал основой перспективного оборонного планирования Кремля на период с 2026 по 2035 год с прогнозом до 2045 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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Скибицкий раскрыл планы России на Украину

Как пояснил Скибицкий, документ касается развития ситуации как на глобальном, так и на региональном уровнях, а также угроз, которые Россия видит для себя в будущем безопасностной среде.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов во время своей речи на ежегодной встрече YES уже упоминал некоторые пункты этого документа. В частности, то, что Россия пытается "решить" вопрос Украины до 2026 года.

Это, по словам украинского чиновника, прямо указано в российском плане. В ГУР добавили, что длительная война будет иметь большое влияние на все сферы жизни России, включая экономику, демографию и имидж.

Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью России остается полная оккупация нашего государства,

– заявил он.

Заместитель начальника ГУР МО говорит, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, российскому диктатору Владимиру Путину "нужна вся Украина".

"Этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделом территории актуален даже не на 2035 – 45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше", – отмечает Скибицкий.

По его словам, об этом уже свидетельствуют заявления Владимира Путина. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым это вроде бы территории России согласно их конституции.

В документе говорится о плане, согласно которому Россия хочет в Украине установить пророссийское правительство или по крайней мере "нейтральное", которое прежде всего предусматривает отказ от вступления в НАТО.

На вопрос, могут ли россияне передать этот документ через другие страны, в частности США, Вадим Скибицкий ответил, что такая угроза существует. Подтверждений этому пока нет, но исключать это не стоит.