Российское ГРУ устраивало взрывы в Европе с 2011 года: расследование The Insider

Главное управление разведки России устраивало взрывы на территории Европы с 2011 года. Речь идет о подрывах складов с боеприпасами и оружием на территории Болгарии.

Журналисты установили, что все виновные во взрывах на территории Европы остались безнаказанными. Более того, часть спецназовцев позже начала работать в Кремле.

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Кто стоит за взрывами в Европе

Российский генерал Андрей Аверьянов в настоящее время входит в делегации России и посещает различные саммиты, в частности – "Россия – Африка", который проходил в Санкт-Петербурге в конце июля. Именно он является руководителем части 29155 ГРУ, причастной к взрывам в Болгарии, Чехии, а также отравляла "Новичком" нужных Кремлю лиц. Это подразделение во главе с Аверьяновым также стоит за отравлением семьи Скрипалей, болгарского бизнесмена Гебрева, являющегося владельцем одной из крупнейших компаний по производству оружия в стране.

В ходе расследования журналисты установили, что дело об устройстве взрывов тянется еще с 2008 года. Именно в этом году Аверьянов возглавил подразделение 29155, которое будет устраивать взрывы в Европе. Тогда он завербовал около 70 человек для диверсионных операций за границей.

Впервые Аверьянов уехал в "командировку" в сентябре 2009 года в Душанбе. Тогда между Россией и Таджикистаном начали обостряться отношения из-за того, что Кремль использовал 201-ю военную базу. После этого визита Аверьянов начал ездить уже в Европу – Варшаву, Белград, Кишинев. Все эти "командировки" были в начале 2011 года. После возвращения из Молдовы Аверьянов начал работать с подразделением над радиоуправляемыми взрывными устройствами. Бойцы ГРУ подготовили несколько типов таких устройств, которые имели разный диапазон действия – срабатывали на расстоянии 300 метров от детонатора, а какие-то – 700 метров. Российские разведчики создали модели, которые имели от 5 до 55 минут, чтобы покинуть место взрыва.

Первые взрывы в Болгарии

После того, как российские разведчики разработали "теорию", то начали переходить к "практике". В октябре 2011 года ГРУ узнало, что болгарская компания EMCO, владельцем которой является Емельян Гебрев, приобрела около 1 000 артиллерийских боеприпасов советского образца в Словакии. В 2008 году Россия аннексировала Абхазию и Южную Осетию, и предполагали, что страна попытается вернуть эти регионы.

Тогда никаких контрактов у болгарской компании EMCO не было с Грузией, впрочем, Гебрев заявлял, что страна могла стать вероятным покупателем. Он также рассказал, что 6 тысяч боеприпасов хранились на складе в Чехии в деревне Врбетице. В период с 4 октября по 4 ноября 2011 года снаряды должны были перевезти в Болгарию. Тогда группа Аверьянова начала готовиться к подрыву.

Российские разведчики прибыли в Словакию 10 октября 2011 под вымышленными именами. Они приземлились в аэропорту Братиславы, а Аверьянов прибыл в Вену 12 октября 2011 года. Спецназовцы России прибыли в другие страны, поскольку к Врбетице они могли доехать всего за несколько часов. К слову, телефон Аверьянова уже на следующий день, 13 октября, присоединился к чешской связи, а уже 18 октября руководитель подразделения вернулся в Москву.



Российские спецназовцы, прибывшие накануне взрывов / Инфографика The Insider

25 октября в Болгарию транспортировали крупнейшую партию артиллерийских снарядов. Как именно российские разведчики получили доступ к складам, где хранили боеприпасы, неизвестно. Впрочем, утром 12 ноября 2011 года в болгарском селе Ловнидол произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов, где компания EMCO хранила более 3000 артиллерийских снарядов, взлетел на воздух. Мощный пожар охватил немалую территорию и в течение 10 дней даже спасатели не могли приблизиться к месту взрыва, ведь некоторые снаряды продолжали детонировать.



Взрыв в Болгарии на складе с боеприпасами / The Insider

Около 5 месяцев следователи обнаружили неподалеку самодельное взрывное устройство, которое не сработало. Оно было расположено в 200 метрах от склада с боеприпасами. Несмотря на то, что правоохранители нашли взрывчатку, дело закрыли через 3 года из-за "отсутствия доказательств".



Взрывчатка, найденная неподалеку от склада с боеприпасами / Фото The Insider

Диверсия в Ловнидоле стала первой операцией российского разведывательного подразделения 29155 на территории Европы. Когда Аверьянов вместе с подчиненными не понесли наказания, то продолжили свою диверсионную деятельность.

Меньше чем через год в Болгарии снова взорвался склад с боеприпасами. Недалеко от города Стралжа 5 июня 2012 года раздались мощные взрывы. Тогда на складе хранили снаряды, которые тоже планировали отправить в Грузию. Тогда прокуратура не нашла никаких доказательств, поэтому наказали трех сотрудников управляющей складами компании. Их обвинили в небрежном хранении боеприпасов. Любопытно, что правоохранители в Болгарии не обратили внимание на то, что этому взрыву предшествовало прибытие российских разведчиков в страну.



Российские спецназовцы были в Болгарии накануне взрывов / Данные The Insider

6 марта 2015 года за несколько дней до новых взрывов в Болгарию снова прилетел подчиненный Аверьянова. Он был на территории страны 11 дней. После того как российский спецназ покинул территорию Болгарии, на складе вблизи села Иганово раздался мощный взрыв. Там хранилось более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, которые собирались отправить в Украину. Тогда стражи порядка собрали немало доказательств, но они удивительным образом были уничтожены во время пожара 31 мая 2015 года. Интересно, что перед пожаром в Болгарию приезжал еще один российский спецназ ГРУ.



Взрывы в Болгарии с 2011 по 2023 год / Инфографика The Insider

После диверсий – на должности в госслужбах

В России высоко оценили работу ГРУ на территории Европы, поэтому разведчики стали получать высокие должности. Так, Николай Ежов, участвовавший во всех спецоперациях на территории Болгарии, стал главным федеральным инспектором Дальневосточного Магаданского района. Другой агент – Рустам Джафаров – получил должность первого заместителя представителя Путина в дальневосточном регионе России. К слову, именно Джафаров принимал непосредственное участие во взрывах на складах. Еще один разведчик Сергей Романов почти десять лет работал торговым представителем России в Таиланде.

Лишь одно военное подразделение 29155 продолжает работать в ГРУ. Речь идет о Владимире Моисееве. Журналисты его идентифицировали во время неудачного переворота в Черногории. Кроме того, Моисеев участвовал и в полномасштабном вторжении России в Украину. По данным The Insider, он получал задачу ликвидировать политическое руководство Украины и работать над оккупацией территорий.

Российские спецназовцы, получившие после взрывов в Европе руководящие должности – больше в галерее