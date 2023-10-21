Журналісти встановили, що усі винні у вибухах на території Європи залишились непокараними. Ба більше, частина спецпризначенців згодом почала працювати у Кремлі.

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Хто стоїть за вибухами у Європі

Російський генерал Андрєй Авєр'янов нині входить у делегації Росії та відвідує різні саміти, зокрема – "Росія – Африка", який відбувався у Санкт-Петербурзі наприкінці липня. Саме він є керівником частини 29155 ГРУ, яка причетна до вибухів у Болгарії, Чехії, а також отруювала "Новачком" потрібних Кремлю осіб. Цей підрозділ на чолі з Авєр'яновим також стоїть за отруєнням сім'ї Скрипалів, болгарського бізнесмена Гебрева, який є власником однієї з найбільших компаній з виробництва зброї у країні.

Під час розслідування журналісти встановили, що справа про влаштування вибухів тягнеться ще з 2008 року. Саме того року Авер'янов очолив підрозділ 29155, який влаштовуватиме вибухи у Європі. Тоді він завербував близько 70 осіб для диверсійних операцій за кордоном.

Вперше Авєр'янов поїхав у "відрядження" у вересні 2009 року в Душанбе. Тоді між Росією та Таджикистаном почали загострюватися відносини через те, що Кремль використовував 201-у воєнну базу. Після цього візиту Авєр'янов почав їздити вже у Європу: Варшаву, Бєлград, Кишинів. Всі ці "відрядження" були на початку 2011 року. Після повернення з Молдови Авєр'янов почав працювати з підрозділом над радіокерованими вибуховими пристроями. Бійці ГРУ підготували кілька типів таких пристроїв, які мали різний діапазон дії – якісь спрацьовували на відстані 300 метрів від детонатора, а якісь – 700 метрів. Російські розвідники створили моделі, за яких мали від 5 до 55 хвилин, аби залишити місце вибуху.

Перші вибухи в Болгарії

Після того, як російські розвідники розробили "теорію", то почали переходити до практики". У жовтні 2011 року ГРУ дізналося, що болгарська компанія EMCO, власником якої є Омелян Гебрев, придбала близько 1 000 артилерійських боєприпасів радянського зразка у Словаччини, яка у 2009 році їх списала, оскільки переходила на стандарти НАТО. У Росії вважали, що Болгарія продасть ці боєприпаси Грузії, а тому неабияк переймалися, адже у 2008 році Росія анексувала Абхазію та Південну Осетію, й припускали, що країна спробує повернути ці регіони.

Тоді жодних контрактів болгарська компанія EMCO не мала з Грузією, втім Гебрев заявляв, що країна могла стати вірогідним покупцем. Він також розповів, що 6 тисяч боєприпасів зберігалися на складі в Чехії у селі Врбетіце. У період з 4 жовтня до 4 листопада 2011 року снаряди мали перевезти до Болгарії. Тоді група Авер'янова й почала готуватися до підриву.

Російські розвідники прибули у Словаччину 10 жовтня 2011 року під вигаданими іменами. Вони приземлилися в аеропорту Братислави, а Авер'янов – прибув у Відень 12 жовтня 2011 року. Спецпризначенці Росії прибули в інші країни, оскільки до Врбетіце вони могли доїхати усього за кілька годин. До слова, телефон Авер'янова вже наступного дня, 13 жовтня, приєднався до чеського зв'язку, а вже 18 жовтня керівник підрозділу повернувся до Москви.



Російські спецпризначенці, які прибули напередодні вибухів / Інфографіка The Insider

25 жовтня до Болгарії транспортували найбільшу партію артилерійських снарядів. Як саме російські розвідники отримали доступ до складів, де зберігали боєприпаси, невідомо. Втім, зранку 12 листопада 2011 року у болгарському селі Ловнидол відбувся потужний вибух. Склад боєприпасів, де компанія EMCO зберігала понад 3000 артилерійських снарядів, злетів у повітря. Потужна пожежа охопила чималу територію, й протягом 10 днів навіть рятувальники не могли наблизитися до місця вибуху, адже деякі снаряди продовжували детонувати.



Вибух у Болгарії на складі з боєприпасами / The Insider

Близько через 5 місяців слідчі виявили неподалік саморобний вибуховий пристрій, який не спрацював. Він був розташований за 200 метрів від складу з боєприпасами. Попри те, що правоохоронці знайшли вибухівку, справу закрили через 3 роки через "відсутність доказів".



Вибухівка, яку знайшли неподалік від складу з боєприпасами / Фото The Insider

Диверсія у Ловнидолі стала першою операцією російського розвідувального підрозділу 29155 на території Європи. Коли Авєр'янов разом з підлеглими не понесли жодного покарання, то продовжили свою диверсійну діяльність.

Менше ніж через рік у Болгарії знову вибухнув склад з боєприпасами. Неподалік від міста Стралджа 5 червня 2012 року пролунали потужні вибухи. Тоді на складі зберігали снаряди, які також планували відправити у Грузію. Тоді прокуратура не знайшла жодних доказів, тому покарали трьох співробітників компанії, яка керувала складами. Їх звинуватили у недбалому зберіганні боєприпасів. Цікаво, що правоохоронці у Болгарії не звернули увагу на те, що цьому вибуху передувало прибуття російських розвідників у країну.



Російські спецпризначенці були у Болгарії напередодні вибухів / Дані The Insider

6 березня 2015 року, за кілька днів до нових вибухів, до Болгарії знову прилетів підлеглий Авєр'янова. Він перебував на території країни 11 днів. Після того, як російський спецпризначенець залишив територію Болгарії, на складі поблизу села Іганово пролунав потужний вибух. Там зберігалося понад 2 тисячі ракет і протитанкових гранат, які збиралися відправити до України. Тоді правоохоронці зібрали чимало доказів, але вони дивним чином були знищені під час пожежі 31 травня 2015 року. Цікаво, що перед пожежею до Болгарії приїжджав ще один російський спецпризначенець ГРУ.



Вибухи у Болгарії з 2011 по 2023 рік / Інфографіка The Insider

Після диверсій – на посади в держслужбах

У Росії високо оцінили роботу ГРУ на території Європи, тому розвідники почали отримувати високі посади. Так, Ніколай Єжов, який брав участь у всіх спецопераціях на території Болгарії, став головним федеральним інспектором Далекосхідного Магаданського району. Інший агент – Рустам Джафаров – отримав посаду першого заступника представника Путіна в далекосхідному регіоні Росії. До слова, саме Джафаров брав безпосередню участь у вибухах на складах. Ще один розвідник Сєргєй Романов майже 10 років працював торговим представником Росії в Таїланді.

Лише один військовий підрозділу 29155 продовжує працювати в ГРУ. Мовиться про Владіміра Моісєєва. Журналісти ідентифікували його під час невдалого перевороту в Чорногорії. Крім того, Моісєєв брав участь і в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. За даними The Insider, він отримував завдання ліквідувати політичне керівництво України й працювати над окупацією територій.

Російські спецпризначенці, які після вибухів у Європі отримали керівні посади – більше у галереї