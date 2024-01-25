Участия в роспропаганде не принимаем, - ГУР отреагировало на "список пленных с самолета Ил-76"

Вчера 24 января должен был состояться обмен военнопленными. Однако он сорвался. Россияне говорят, что причина тому - падение Ил-76 под Белгородом, который перевозил украинцев.

В качестве доказательства этой версии российские пропагандисты опубликовали список с фамилиями пленных, которые были на борту Ил-76. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона объяснил, почему разведка пока не будет его комментировать.

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ГУР не будет "подпевать" пропаганде

По словам Юсова, украинская сторона, конечно, имеет список людей, которых должны были бы обменять. Впрочем, говорить, совпадает ли он с тем, который распространили пропагандисты, она не будет.

Разведчик отметил, что о таких вещах должны сообщать не Симонян, Шарий и другие агитаторы Кремля, а официальные уполномоченные представительства такие, как минобороны страны – агрессора или гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными. Однако это сделала пропаганда, которая работает в тенденциозном режиме.

Комментировать информацию публично, которую вбрасывает российская пропагнада, – это означает участвовать в реализации ее операции. Когда будут официально сообщены списки, тогда будут и официальные комментарии,

– подчеркнул Юсов.

Напомним, что ранее в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться 50-й юбилейный обмен военнопленными. Украина со своей стороны выполнила все договоренности и вовремя доставила российских пленников в точку обмена.

В разведке отметили, что не владеют информацией, действительно ли 65 украинцев находились на борту сбитого Ил-76.

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