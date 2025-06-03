Вооружился палкой против дрона: в ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов
- Украинские защитники продолжают наносить России потери по линии фронта, уничтожая оккупантов, транспорт и беспилотники.
- В ГУР МОУ показали новые кадры боевой работы воинов подразделений активных действий.
Украинские защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта, нанося ему непоправимые потери. Один из оккупантов тщетно пытался сбить FPV-дрон длинной ломакой.
Соответствующее видео во вторник. 3 июня, опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал. На кадрах – боевая работа воинов подразделений активных действий.
Смотрите также Уровень подготовки поражает: в чем главные особенности операции СБУ по поражению российской авиации
Бойцы ГУР продолжают уничтожать противника
Украинские разведчики поделились кадрами уничтожения вражеской пехоты, транспортных средств, военной техники и вооружений, разгрома позиций и укрытий захватчиков, а также ликвидации в небе разведывательных беспилотников агрессора.
Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала – захватчика уничтожили,
– написали в ГУР.
Защитники продолжают поражать оккупантов: смотрите видео
Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 100 оккупантов. Кроме того, уничтожено еще 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общие потери личного состава российских сил составляют около 990 800 человек.