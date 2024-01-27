Уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting: ГУР нанесло удар по обороне врага

Украинские разведчики совершили очередную успешную кибератаку, нанеся удар по инфраструктуре компании IPL Consulting. Она работает на минобороны России.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешной кибератаке. Разведчики уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшейся на внедрении информационных систем в российской промышленности.

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Что известно о компании IPL Consulting

Компания IPL Consulting представила себя как одно из самых современных российских предприятий. Она оказывала помощь во внедрении информационных систем в учреждения, которые занимаются проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах русского оборонно-промышленного комплекса.

Последствия операции ГУР

Специалисты ГУР проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и базы данных.

Стоимость потерянного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях санкционного давления против России, что продолжается, нанесенный ущерб для врага – крайне болезненны. Кроме того, пострадают десятки компаний России, работающих на "оборонку" государства-агрессора,

– сообщили в ГУР.

ГУР совершило атаку на IPL Consulting

Ранее источники 24 Канала сообщили, что хакеры группировки Blackjack, какие, вероятно, имеют отношение к СБУ, сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России.

Хакеры сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России