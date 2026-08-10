Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

Что известно об ударах?

В начале августа 2026 года специалисты спецподразделения Group 13 провели успешную спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма. В ходе атаки украинские разведчики поразили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", а также антенну управления беспилотником "Орион".

Для поражения таких дорогостоящих целей российской армии бойцы использовали многоцелевые морские платформы Magura, которые служат носителями FPV-дронов. По предварительным оценкам разведки, совокупные потери российских оккупантов в результате проведения этой операции могут достигать десятков миллионов долларов.

ГУР нанесло удары по Крыму: смотрите видео

В пятницу, 7 августа, военные спецподразделения "Group 13" уничтожили еще одну дорогую цель врага. Россияне потеряли зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимостью 15 миллионов долларов.