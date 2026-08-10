Про це повідомили у ГУР МО.

Що відомо про удари?

На початку серпня 2026 року фахівці спецпідрозділу Group 13 здійснили вдалу спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму. Під час атаки українські розвідники уразили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", а також антену керування безпілотником "Оріон".

Для ураження високовартісних цілей окупантів бійці використали багатоцільові морські платформи Magura, які слугують носіями FPV-дронів. За попередніми оцінками розвідки, сумарні втрати російських окупантів унаслідок проведення цієї операції можуть сягати десятків мільйонів доларів.

ГУР завдає удари по Криму: дивіться відео

У п'ятницю, 7 серпня, військові спецпідрозділу "Group 13" знищили ще одну дороговартісну ціль ворога. Росіяни втратили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", вартістю 15 мільйонів доларів.