Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про успішну операцію у Криму?
У ГУР зазначили, що операція відбулася на початку серпня 2026 року. Орієнтовна вартість знищеного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.
Чергова здобич спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" на території тимчасово окупованого Криму – оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників,
– написали у ГУР.
Для проведення операції застосували морські безпілотні платформи нового покоління. Саме завдяки цій тактиці вдалося успішно атакувати військову техніку противника на узбережжі тимчасово окупованого півострова.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів", – наголосили у відомстві.
Як Magura знищила російський "Панцир-С1": дивіться відео
Нагадаємо, нещодавно бійці спецпідрозділу Group 13 застосували новітні морські платформи Magura як носії FPV-дронів для ударів по наземних цілях. Під атаку потрапила машина управління зі складу комплексу радіолокаційної станції "Подльот", а також радіолокаційний запитувач "Пароль-4", який використовується для системи розпізнавання "свій – чужий".
У ГУР наголосили, що це стало першим випадком застосування платформ Magura для ураження наземних цілей противника. У розвідці зазначили, що відтепер ці морські безпілотні системи становлять загрозу для російських військ не лише на морі, а й на суходолі.
Командир підрозділу Group 13 із позивним "Тринадцятий" заявив, що українські операції демонструють: окупантам не буде безпечного місця ні в Криму, ні в акваторії Чорного моря.
Від початку повномасштабної війни оператори цього спецпідрозділу вже знищили 9 і пошкодили 5 російських кораблів. Крім того, підрозділ уразив три ворожі гелікоптери, пошкодив ще один та знищив два винищувачі Чорноморського флоту Росії.