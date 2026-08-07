Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Что известно об успешной операции в Крыму?
В ГУР отметили, что операция состоялась в начале августа 2026 года. Ориентировочная стоимость уничтоженного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.
Очередная добыча спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" на территории временно оккупированного Крыма – операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков,
– сообщили в ГУР.
Для проведения операции были задействованы морские беспилотные платформы нового поколения. Именно благодаря этой тактике удалось успешно провести атаку на военную технику противника на побережье временно оккупированного полуострова.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Для поражения наземных целей оккупантов в ходе операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов", – подчеркнули в ведомстве.
Как Magura уничтожила российский "Панцирь-С1": смотрите видео
Напомним, недавно бойцы спецподразделения Group 13 применили новейшие морские платформы Magura в качестве носителей FPV-дронов для нанесения ударов по наземным целям. Под атаку попала машина управления из состава комплекса радиолокационной станции "Подлет", а также радиолокационный опрашиватель "Пароль-4", который используется для системы распознавания "свой – чужой".
В ГУР подчеркнули, что это стал первый случай применения платформ Magura для поражения наземных целей противника. В разведке отметили, что отныне эти морские беспилотные системы представляют угрозу для российских войск не только на море, но и на суше.
Командир подразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" заявил, что украинские операции демонстрируют: оккупантам не будет безопасного места ни в Крыму, ни в акватории Черного моря.
С начала полномасштабной войны операторы этого спецподразделения уже уничтожили 9 и повредили 5 российских кораблей. Кроме того, подразделение поразило три вражеских вертолета, повредило еще один и уничтожило два истребителя Черноморского флота России.