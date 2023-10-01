ГУР и ВМС успешно атаковали дронами стоянку российских вертолетов в Сочи

Прямо на День защитников и защитниц Украины беспилотники посетили стоянку российских вертолетов в Сочи. Россияне заявляли об "успешном" сбитии, однако дроны все же достигли своей цели.

Источники 24 Канала подтвердили, что за ударом по вертолетам оккупантов стоит ГУР и ВМС. Стоит добавить, что утром местные жители Сочи сообщали о мощном "хлопке", после чего почему-то начали задерживаться рейсы.

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Успешная операция украинских сил

Утром 1 октября – в День защитников и защитниц – украинские дроны поразили стоянку вертолетов оккупантов в районе Адлера в российском Сочи. Известно, что это стало результатом совместной операции ГУР и ВМС Украины.

Около 07:45 в сети начала распространяться информация о "неизвестном" дроне вблизи Сочи. Российские СМИ заявили, что он "упал" на территорию аэропорта в Адлере, после чего образовался "небольшой" столб дыма. На фоне этого все самолеты перенаправлялись в другие аэропорты.

Впоследствии россияне заявили, что сбили все беспилотники и "все под контролем". Вроде бы они успешно прекратили атаку "киевского режима". Мэр Сочи же заявил, что в городе "все спокойно".

Падение беспилотника в Сочи: смотрите видео

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