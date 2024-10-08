"Гуровцы" креативно уничтожили российский корабль: обзор от Свитана
Главное управление разведки вывело из строя российский тральщик "Александр Обухов", который базировался в Балтийском море. "Гуровцы" сделали это креативным способом.
Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что вывод из строя "Александра Обухова" – большая услуга для стран НАТО.
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ГУР МО вывело из строя корабль Путина
Свитан объяснил, что такое повреждение двигателя судна является креативным и эффективным способом вывода вражеского судна из строя.
Хороший ход. Без двигателя корабль точно никуда не пойдет, кроме как на дно,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Впрочем, чтобы создать серьезные проблемы для балтийского флота России надо масштабировать количество подобных операций.Обратите внимание! В ГУР рассказали, что российский тральщик "Александр Обухов" вышел из строя из-за того, что в газоходе к двигателю "загадочно" появилось отверстие. Как следствие, в двигатель попала вода и "Александр Обухов" захлебнулся. Важно, что такой двигатель является очень дефицитным, поэтому его ремонт сложный и дорогой.
Последние новости с фронта
На Купянском направлении Госпогранслужба отразила атаку оккупантов, для которой враг использовал 50 единиц техники. На этом участке фронта россияне нацелились на 2 переправы: севернее Купянска и неподалеку Боровой на Харьковщине.
В то же время на Курском направлении есть продвижение украинских защитников у Кореневого. По словам Свитана, таким образом Силы обороны хотят выйти на реку Сейм и замкнуть оперативное окружение. Так, река Сейм может быть определенным рубежом в системе общего котла, который сейчас создают наши войска.
Ситуация на Курском направлении: смотрите на карте