"Гуровцы" креативно уничтожили российский корабль: обзор от Свитана

Главное управление разведки вывело из строя российский тральщик "Александр Обухов", который базировался в Балтийском море. "Гуровцы" сделали это креативным способом.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что вывод из строя "Александра Обухова" – большая услуга для стран НАТО.

Интересно Удивили и застали россиян врасплох: когда СБУ впервые в мире применила морские дроны

ГУР МО вывело из строя корабль Путина

Свитан объяснил, что такое повреждение двигателя судна является креативным и эффективным способом вывода вражеского судна из строя.

Хороший ход. Без двигателя корабль точно никуда не пойдет, кроме как на дно,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Впрочем, чтобы создать серьезные проблемы для балтийского флота России надо масштабировать количество подобных операций.

Последние новости с фронта

В ГУР рассказали, что российский тральщик "Александр Обухов" вышел из строя из-за того, что в газоходе к двигателю "загадочно" появилось отверстие. Как следствие, в двигатель попала вода и "Александр Обухов" захлебнулся. Важно, что такой двигатель является очень дефицитным, поэтому его ремонт сложный и дорогой.

На Купянском направлении Госпогранслужба отразила атаку оккупантов, для которой враг использовал 50 единиц техники. На этом участке фронта россияне нацелились на 2 переправы: севернее Купянска и неподалеку Боровой на Харьковщине.

В то же время на Курском направлении есть продвижение украинских защитников у Кореневого. По словам Свитана, таким образом Силы обороны хотят выйти на реку Сейм и замкнуть оперативное окружение. Так, река Сейм может быть определенным рубежом в системе общего котла, который сейчас создают наши войска.

Ситуация на Курском направлении: смотрите на карте