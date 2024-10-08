Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що виведення з ладу "Алєксандра Обухова" – неабияка послуга для країн НАТО.
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Світан пояснив, що таке пошкодження двигуна судна є креативним та ефективним способом виведення ворожого судна з ладу.
Хороший хід. Без двигуна корабель точно нікуди не піде, окрім як на дно,
– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.
Утім, щоб створити серйозні проблеми для балтійського флоту Росії треба масштабувати кількість подібних операцій.
Останні новини з фронту
На Куп'янському напрямку Держприкордонслужба відбила атаку окупантів, для якої ворог використав 50 одиниць техніки. На цій ділянці фронту росіяни націлилися на 2 переправи: північніше Куп'янська та неподалік Борової на Харківщині.
Водночас на Курському напрямку є просування українських захисників біля Кореневого. За словами Світана, у такий спосіб Сили оборони хочуть вийти на річку Сейм та замкнути оперативне оточення. Так, річка Сейм може бути певним рубежем у системі загального котла, який зараз створюють наші війська.
Ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті