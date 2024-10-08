Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що виведення з ладу "Алєксандра Обухова" – неабияка послуга для країн НАТО.

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ГУР МО вивело з ладу корабель Путіна

Світан пояснив, що таке пошкодження двигуна судна є креативним та ефективним способом виведення ворожого судна з ладу.

Хороший хід. Без двигуна корабель точно нікуди не піде, окрім як на дно,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Утім, щоб створити серйозні проблеми для балтійського флоту Росії треба масштабувати кількість подібних операцій.

Зверніть увагу! У ГУР розповіли, що російський тральник "Алєксандр Обухов" вийшов з ладу через те, що у газоході до двигуна "загадково" з'явився отвір. Як наслідок, до двигуна потрапила вода й Алєксандр Обухов" захлинувся. Важливо, що такий двигун є дуже дефіцитним, тому його ремонт складний та дорогий.

Останні новини з фронту

На Куп'янському напрямку Держприкордонслужба відбила атаку окупантів, для якої ворог використав 50 одиниць техніки. На цій ділянці фронту росіяни націлилися на 2 переправи: північніше Куп'янська та неподалік Борової на Харківщині.

Водночас на Курському напрямку є просування українських захисників біля Кореневого. За словами Світана, у такий спосіб Сили оборони хочуть вийти на річку Сейм та замкнути оперативне оточення. Так, річка Сейм може бути певним рубежем у системі загального котла, який зараз створюють наші війська.

Ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті