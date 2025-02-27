Настоящая глупость, – в МИД ответили лидеру Колумбии, заявившему, что Украина "воюет с братьями"

Президент Колумбии Густаво Петр обвинил украинского президента Владимира Зеленского в глупости и назвал украинцев и россиян "братьями". Отдельно отрицательные слова он выразил в сторону европейцев.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на такое циничное заявление в среду, 26 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию у Х.

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Что заявил Густаво Петр

Президент Колумбии обвинил Владимира Зеленского в соцсети X, что он якобы разрешил европейцам, "не знающие, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда" манипулировать собой.

Они сражаются со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость,

– написал он.

Как отреагировали в МИДе

Георгий Тихий, комментируя заявление Густаво Петро, выразил надежду на то, что дружелюбный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные обиды со стороны их лидера. Он подверг критике заявление президента Колумбии.

"Настоящая глупость– называть украинцев "братьями" россиян. Симон Боливар не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу с их колонизаторами. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы под Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны,– заявил он.