И сам убедился, каково на самом деле лицо российского диктатора Путина. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

На тему Пустота и потеря, – генсек ООН поделился впечатлениями от визита на Киевщину

По его словам, то, что сначала генсек ООН прибыл в Россию, а потом уже в Украину – это было однозначной ошибкой.

Больше он так поступать не будет. Он увидел, что такое Путин,

– считает политолог.

Речь идет о ценностях и силах Украины. Гутерриш понял, что у нашего государства – самая сильная армия в мире, а украинский народ – сердце Европейского Союза, защищающего настоящие европейские ценности.

Однако он это понял, когда во время визита Путин начал обстреливать мирные кварталы.

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: главное

Российские оккупанты во время визита Гутерреша обстреляли Киев вечером, 28 апреля.

Вражеская ракета частично разрушила 25-этажку в Шевченковском районе Киева.

Пока известно о 10 пострадавших, однако травмированных может быть еще больше.

Михаил Подоляк обратил внимание на цинизм захватчиков – еще 26 апреля генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а через 2 дня взрывы прогремели в километре от него.

Зеленский заявил, что этот обстрел многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. Российское руководство пытается унизить ООН и все, что Организация олицетворяет.

Гутерреш заявил, что его шокировала бомбардировка Киева во время его визита.

Гутерреш увидел, что такое Путин: смотрите видео