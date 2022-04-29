І сам переконався, яким насправді є обличчя російського диктатора Путіна. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

До теми Порожнеча і втрата, – генсек ООН поділився враженнями від візиту на Київщину

За його словами, те, що спершу генсек ООН прибув до Росії, а вже потім в Україну – це було однозначною помилкою.

Більше він так робити не буде. Він побачив, що таке Путін,

– вважає політолог.

Мовиться про цінності та силу України. Гуттереш зрозумів, що наша держава – має найсильнішу армію у світі, а український народ – серце Європейського Союзу, який захищає справжні європейські цінності.

Однак він це зрозумів, коли під час його візиту Путін почав обстрілювати мирні квартали.

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: головне

Російські окупанти під час візиту Гутерреша обстріляли Київ ввечері, 28 квітня.

Ворожа ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.

Наразі відомо про 10 постраждалих, однак травмованих може бути ще більше.

Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.

Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює.

Натомість Гутерреш заявив, що його шокувало бомбардування Києва під час його візиту.

Гутерреш побачив, що таке Путін: дивіться відео