Единственный путь к мирному будущему: генсек ООН призвал к ядерному разоружению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил ядерные риски. Он призвал государства, имеющие ядерное оружие, ни в коем случае его не применять.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 сентября сделал заявление насчет ядерной безопасности в мире. Он посвятил его Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

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Что сказал генсек ООН

Гутерриш призвал те государства, которые имеют ядерное оружие, выполнить свои обязательства по разоружению. Он подчеркнул, что эти страны не должны применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Генсек ООН предложил использовать дипломатию, чтобы смягчить напряженность и положить конец ядерной угрозе.

Когда геополитическое недоверие и конкуренция подтолкнули ядерный риск к уровню холодной войны, полная ликвидация такого оружия является единственным путем к мирному будущему,

– сказал Гутерриш.

По его словам, устранить ядерную опасность поможет только ликвидация ядерного оружия. Он призвал совместными усилиями сделать так, чтобы это вооружение всегда было только в учебниках истории. Генсек ООН предложил укрепить режим ядерного разоружения и нераспространения, в том числе через Договоры о нераспространении ядерного оружия и запрете ядерного оружия.

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