Гвардейцы получили важные документы батальонно-тактической группы бригады России

Военнослужащие Нацгвардии обнаружили расположение командного пункта батальонно-тактической группы войск России. Это произошло во время проведения разведки в Бородянском районе Киевской области.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В ходе тщательного обследования на командном пункте были найдены важные документы.

Смотрите также Россияне готовились к войне с НАТО на территории Украины: документы

В частности, нацгвардейцам удалось получить:

книгу штатно-должностного учета;

поименный список личного состава;

боевой и численный расчет;

таблицу позывных рашистской батальонно-тактической группы.



Гвардейцы получили важные российские документы / Фото МВД Украины

Все эти документы уже передали в высший штаб для дальнейшей обработки.

По словам командира воинской части Нацгвардии, личный состав которой проводил разведку, это очень веская и ценная информация, что может стать свидетельством многих военных преступлений оккупантов.

Вас может заинтересовать – российские солдаты хотят сбежать с войны в Украине: смотрите видео