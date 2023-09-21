Подразделения имеют определенные успехи: "Гвардия наступления" движется в глубь обороны россиян на Юге

Несмотря на яростное сопротивление окупантов, "Гвардия наступления" продолжает движение через российские укрепления на Юге. В частности, украинцы имеют значительные успехи на Мелитопольском направлении.

Там россияне изо всех сил пытаются противостоять Силам Обороны. Они даже бросают в бой неполные подразделения, которые не укомплектованы должным образом.

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Движение вперед продолжается

На Юге "Гвардия наступления" постепенно движется вглубь обороны россиян. Об этом на брифинге сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Полковник отметил, что в Мелитопольском направлении подразделения Нацгвардии вытесняют россиян с занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление Силам Обороны.

Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление окупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту.

– акцентировал Николай Уршалович.

Состояние фронта на Юге