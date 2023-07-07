"Гвадрия наступления": как проходит подготовка бойцов к боевым действиям

В настоящее время в Украине сформировано 9 бригад "Гвардии наступления". Интересно, что отбор к ней объявили в начале февраля 2023, а уже через несколько недель началась подготовка и боевые согласования.

Как готовят бойцов "Гвардии наступления", есть ли отличие в подготовке опытных воинов и "новичков", рассказала в интервью 24 Канала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

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Как проходит подготовка "Гвардии наступления"

Сначала подготовка опытных бойцов и новичков проходила отдельно.

Те, кто имеет большой боевой опыт, могли не участвовать в первом подготовительном учебном этапе. А уже обязательно приобщались к общему боевому слажению подразделения, когда уже все подразделение выходило на обучение соответственно для боевого слаженности,

– отметила Екатерина Павличенко.

Добавила, что американские партнеры помогают с оснащением наших воинов. Кстати, подготовка "Гвардии наступления" проходит по стандартам НАТО.

"Это касается и принципов подготовки, и также системы управления, то есть организационная структура, они уже ориентированы и где-то следуют, где-то соответствуют этим стандартам НАТО", – рассказала замминистра.

С начала рекрутинговой кампании и по сей день, когда некоторые из бригад "Гвардии наступления" уже активно вовлечены в боевые действия на фронте, прошло всего несколько месяцев. Достаточно ли было этого времени для подготовки бойцов.

Подготовка на самом деле должна проходить постоянно. Постоянные учения и подготовка – она помогает повысить уровень умений и навыков, знаний поведения, в частности с вооружением. Достаточно ли было этого времени – трудно сказать, ведь подготовка продолжается до сих пор,

– отметила Екатерина Павличенко.

Добавила, что подготовка, которую уже прошли бойцы "Гвардии наступления", была очень эффективна, в условиях максимально приближенных к реальным с использованием оружия и техники, которая будет использоваться ими на передовой. Также привлекали лучших инструкторов и опытных бойцов.

Кроме того, на полигонах находились инструкторы международных партнеров Украины. Они также помогали и обучали наших бойцов "Гвардии наступления".

Первоочередное задание "Гвардии наступления" – участие в штурмовых операциях и освобождении временно оккупированных территорий. Цель, которую уже фактически выполняют бойцы, – усиление Сил обороны.