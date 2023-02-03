Зачем Украина создает "Гвардию наступления": генерал-лейтенант объяснил их задачи

В Министерстве внутренних дел создают "Гвардию наступления". Они формируют 8 штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно деоккупацией территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, эти бригады будут особенно важны во время контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины.

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Как будут использовать бригады из "Гвардии наступления"

Как отметил Романенко, эти 8 штурмовых бригад начнут использовать, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию. После потери наступательного потенциала врага украинские военные перейдут в контрнаступление. И тогда придет время "Гвардии наступления".

Военный эксперт напомнил, что подразделения ВСУ постараются пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь на населенных пунктах. Разные города и села, по его мнению, будут зачищать уже бригады из "Гвардии наступления".

Если ВСУ будут задерживаться на каждом населенном пункте, наступательный импульс очень быстро заклинится. А это недопустимо. Поэтому тогда, когда населенный пункт будет оцеплен, туда будут входить эти бригады из "Гвардии наступления", которые будут проводить зачистки. А в это время подразделения ВСУ будут идти дальше освобождать территории,

– предположил Романенко.

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В Украине формируют "Гвардию наступления"