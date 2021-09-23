В Гватемале началось извержение одного из самых активных вулканов Центральной Америки

Самый активный в Гватемале и в целом Центральной Америке вулкан Фуэго начал новое извержение. Он вызвал большие столбы пепла и лавовых потоков.

Вулкан расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы. Пока нет информации о пострадавших, но власти готовятся к худшему.

Между тем Убытки от извержения вулкана на Канарах превысят 400 миллионов евро

В Гватемале началось извержение вулкана

По данным Национального института сейсмологии, поток вулкана уже прошел около 6 километров. Ученые предупредили, что поток лавы будет течь с кратера до тех пор, пока вулкан активный.

Извержение началось на рассвете 23 сентября и стало причиной схода пирокластических потоков в каньонах Сенизе и Тринидад. Пепел опустился на несколько городов, в частности Сан-Педро Йепокапа, Сангре-де-Кристо, Санта-София и Эль-Порвенир.



Вулкан Фуэго является одним из крупнейших в Центральной Америке / Фото из твиттера lechuzeta

По словам властей, облако, образованное пирокластическими потоками, может вызвать выпадение золы. Сведений о пострадавших пока нет. Власти призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

Представитель учреждения гражданской защиты Дэвид де Леон объяснил, что отдел предотвращения чрезвычайных ситуаций следит за развитием событий. По его словам пока не было необходимости в эвакуации. Спасатели находятся в боевой готовности.

Что известно об этом вулкане? Вулкан Фуэго – один из трех самых активных в Гватемале. Его высота 3 763 метра над уровнем моря. Последнее крупное извержение вулкана в стране произошло 3 июня 2018 года. Тогда вулкан Фуэго унес жизни 431 человека, которые жили в его окрестностях.



Источник Вулкан Фуэго – один из трех самых активных в Гватемале. Его высота 3 763 метра над уровнем моря. Последнее крупное извержение вулкана в стране произошло 3 июня 2018 года. Тогда вулкан Фуэго унес жизни 431 человека, которые жили в его окрестностях.Источник Википедия

Вулкан на Канарах: что известно