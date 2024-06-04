В Польше пророссийский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко

Польский депутат от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун снял флаг Украины, который до этого развевался на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове. По его словам, украинский флаг висел в "неправильном месте".

Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее твитер). Более того, польский политик даже обнародовал соответствующее видео.

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Польский пророссийский депутат снял флаг Украины в Кракове

Польский чиновник Браун, который является кандидатом от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, обнародовал пост в соцсети X (ранее твитер), что, мол, украинский флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.

Так, политик опубликовал у себя на странице сообщение с видео, на котором видно, как флаг Украины снимают с флагштока.

Кроме этого, свой пост он обозначил под громкими хэштегами. В частности, он написал следующее: #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей").

По данным издания Rzeczpospolita, украинский флаг повесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующее решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

"Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он является символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны", – говорилось тогда в заявлении комитета.

Браун и его антиукраинское отношение: кратко