Могут ли оккупанты оборудовать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами: в Воздушных силах объяснили
Российские военные планируют оснащать крылатые ракеты типа X-32 кассетными боеприпасами. Если враг сможет реализовать свои планы, Силам обороны придется соответственно реагировать.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также добавил, что оккупанты и раньше использовали на поле боя кассетные боеприпасы.
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Могут оккупанты оборудовать Х-32 кассетными боеприпасами
Игнат объяснил, что любую бомбу или ракету можно оборудовать кассетными боеприпасами, и в этом нет ничего удивительного. Вместе с тем он добавил, что Россия уже неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы, которые еще называют "фосфором".
В Воздушных силах не исключают возможности того, что россияне действительно могут оборудовать крылатую ракету типа Х-32 кассетными боеприпасами.
Это реалии войны. Если такое произойдет (оборудование ракет РФ Х-32 кассетными боеприпасами – 24 Канал), то, конечно, на это нужно будет реагировать Силам обороны и принимать это во внимание,
– заявил Игнат.
В сети опубликовали доказательства, что Х-32 хотят модернизировать
Центр нацсопротивления на днях опубликовал документы, подтверждающие – оккупанты планируют оборудовать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами.
"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – сообщили в ЦНС.
Минобороны России поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком еще в октябре 2023 года. До этого времени не было зафиксировано, чтобы россияне выполнили такие модернизации.
Что известно о ракете Х-32
Х-32 – это российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух – земля". Дальность ее действия – до 1000 км. Ее начали испытывать в 1998 году, и только в конце 2016 года российские минобороны взяли этот тип ракет на вооружение. Носителем такой ракеты может быть истребитель Ту-22М3М.
Х-32 – крылатая ракета, однако траектория ее полета больше соответствует баллистической. Она может развивать скорость до 4 000 – 5 400 километров в час.