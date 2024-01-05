Могут ли оккупанты оборудовать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами: в Воздушных силах объяснили

Российские военные планируют оснащать крылатые ракеты типа X-32 кассетными боеприпасами. Если враг сможет реализовать свои планы, Силам обороны придется соответственно реагировать.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также добавил, что оккупанты и раньше использовали на поле боя кассетные боеприпасы.

К теме В США говорят, что Россия атаковала ракетами от КНДР: в воздушных силах отреагировали

Могут оккупанты оборудовать Х-32 кассетными боеприпасами

Игнат объяснил, что любую бомбу или ракету можно оборудовать кассетными боеприпасами, и в этом нет ничего удивительного. Вместе с тем он добавил, что Россия уже неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы, которые еще называют "фосфором".

В Воздушных силах не исключают возможности того, что россияне действительно могут оборудовать крылатую ракету типа Х-32 кассетными боеприпасами.

Это реалии войны. Если такое произойдет (оборудование ракет РФ Х-32 кассетными боеприпасами – 24 Канал), то, конечно, на это нужно будет реагировать Силам обороны и принимать это во внимание,

– заявил Игнат.

В сети опубликовали доказательства, что Х-32 хотят модернизировать

Конвенция о запрещении использования кассетных боеприпасов действует с 2018 года. Такой тип снарядов запрещен в 123 странах мира, но США, Россия и Украина не присоединились к этому документу.

Центр нацсопротивления на днях опубликовал документы, подтверждающие – оккупанты планируют оборудовать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами.

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – сообщили в ЦНС.

Минобороны России поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком еще в октябре 2023 года. До этого времени не было зафиксировано, чтобы россияне выполнили такие модернизации.