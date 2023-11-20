Секретные данные в обмен на ребенка: в Чернигове судят оккупанта, похитившего сына военной ВСУ

Во время оккупации Черниговской области российские солдаты похитили 15-летнего подростка, мать которого служит в Вооруженных силах. Оккупанты шантажировали женщину, требуя от нее информации о размещении украинских военных подразделений.

После того, как началась полномасштабная война, подросток уехал из Чернигова вместе с соседями в село Тереховка, который впоследствии заняли оккупанты. 19 марта 2022 года парня похитили солдаты, а на следующее утро начали звонить по телефону его матери и предлагать "сотрудничество".

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Хотел получить данные об ВСУ

Как рассказывают свидетели, оккупанты пришли в дом, где жил подросток и сказали, что заберут его с собой побеседовать, а через час вернут. Однако обещания своего захватчики не сдержали.

В ходе расследования стало известно, что похищение ребенка организовал российский военнослужащий Николай Хачатурян. На следующий день он начал звонить по телефону матери юноши, которая служит в Вооруженных силах. Солдат требовал у женщины, чтобы предоставила ему информацию о месторасположении штабов ВСУ, терробороны и нацбатальонов. За это он гарантировал ее сыну свободу и жизнь.

Хотя женщина не согласилась передавать никакие данные оккупанту, парня таки отпустили через три дня.

Теперь Хачатурян судят заочно. Ему инкриминируют нарушения обычаев и законов войны, а именно захват и содержание несовершеннолетнего заложника.

Насиловали беременных и детей: в Киевской области будут судить двух российских военных

Во время оккупации Киевской области 28 и 31-летний военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов вооруженных сил России совершили ряд преступлений сексуального характера.

По данным следствия, жертвами оккупантов стали 12 жителей временно оккупированного населенного пункта Киевской области.

Известно, что злоумышленники во время паспортной проверки намеренно выискивали дома, где проживают молодые женщины, а затем врывались в их дома и угрожая совершали насилие. Так, они по очереди изнасиловали молодую женщину, заставив ее мужа наблюдать за их действиями. Затем они надругались над их 4-летней дочерью.