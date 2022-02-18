"Хай живе Україна": маршалок сената Польши в Раде поддержал Украину и заговорил по-украински

С официальным визитом в Украину находится маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий. Политик выразил безоговорочную поддержку Украине – во время угрозы вторжения России.

Об этом Томаш Гродзкий сообщил на совместном брифинге с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, информирует 24 канал. Также маршалок выступил с трибуны парламента и заговорил по-украински.

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Маршалок Сената с трибуны Рады выступал на украинском

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша – мы все убеждены: то что сегодня происходит, это не только конфликт между Россией и Украиной. Результат этого конфликта решит, где будет граница свободного мира,

– подчеркнул Гродзкий.

Выступая перед украинскими нардепами, спикер польского парламента подчеркнул, что у него нет украинских корней. Однако он знаком со многими украинцами, которых война забросила на запад Польши.

Гродзкий говорит, что его обязанность – поддержать друзей

У меня много друзей с украинской родословной, однако даже если бы их не было, я все равно, будучи поляком, приезжал бы сюда без колебаний, руководствуясь обязанностью поддержать друзей,

– подчеркнул Гродзкий.

Маршалок подчеркнул, что у приехавшей делегации есть представители разных политических сил, которые спорят между собой, однако в вопросе Украины – они едины. Гродзкий отметил, что они знают, что такое "советское иго" и что означит быть лишенным суверенитета.

Маршалок пообещал, что польские сенаторы сделают все, что от них зависит, чтобы никто не нарушал суверенитет Украины. Киев может рассчитывать на Варшаву как на верного друга.

Ще не вмерла Україна, да здравствует дружба между нашими народами. Да здравствует свободная Украина,

– закончил свое выступление Гродский.

Украинские парламентарии аплодировали стоя польскому спикеру. Глава Верховной Рады поблагодарил Гродского, всех польских политиков и весь польский народ – сделал он это на польском языке.

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