Хакеры совершили кибератаку на Россию, взломан федеральный центр выдачи цифровых подписей

Киберспециалисты ГУР МО совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную кибератаку на Россию. Целью операции стал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание".

Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

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Атака на удостоверяющий центр "Основание"

Основная деятельность этого предприятия – выдача электронных цифровых подписей. Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессора, считается одной из самых защищенных и надежных на России,

– пишут в разведке.

Сообщается, что среди клиентов центра есть в том числе и причастные к войне против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения. Речь идет о "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебромагадана" и многие другие.





Хакерская атака на удостоверяющий центр "Основание" / фото ГУР

В результате атаки уничтожено терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей тех, кто пользовался услугами "Основания".