Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Сейчас немецкие специалисты проверяют, каким образом можно помочь Украине.

К теме Масштабная кибератака на Украину: все, что известно о нападении на правительственные сайты

По словам главы МИД Германии, правительство страны осуждает серьезную хакерскую атаку, которая коснулась многих центральных правительственных структур.

Как близкий партнер Украины мы, конечно, готовы поддержать ее во время этого тяжелого киберкризиса,
– подчеркнул дипломат.

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Хакерская атака на Украину: что известно

Эксперт по кибербезопасности предположил, когда могут восстановить сайты: смотрите видео