Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Михаил Кольцов в эфире 24 канала. Скорее всего, хакеры атаковали именно хостинговую инфраструктуру.
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По словам Кольцова, злоумышленники могли получить доступ к виртуальным машинам, на которых размещены сайты государственных органов, и воспользовались уязвимостью.
Эксперт предположил, что сейчас эти сайты зашифрованы и системные администраторы пытаются все исправить.
Когда могут восстановить сайты
Как рассказал Кольцов, если бы это была стандартная атака, восстановления можно было бы ожидать в течение 24 часов. Впрочем, поскольку есть признаки атаки именно на хостинговую инфраструктуру, для этого может потребоваться гораздо больше времени.
К сожалению, я подозреваю, что где-то до понедельника (17 января – 24 канал) точно ничего не восстановится. Если в течение недели смогут возобновить работу сайтов, это будет очень хорошо. После таких атак восстановление длится несколько недель.
Какие последствия это будет иметь для государства
По словам Кольцова, в первую очередь придется переделать всю IT-инфраструктуру, на которой базируются текущие государственные сайты, потому что она показала свою уязвимость.
Это означает, что необходимо будет переходить на другой хостинг и вводить новые протоколы безопасности.
Можно ли выяснить, кто стоит за атаками
Кольцов отметил, что технически такая возможность есть. Единственное, это предполагает международное взаимодействие. Одним из способов, с помощью которого можно обнаружить источник информации, – отслеживание трафика, происходящего между разными точками подключения интернета.
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"Если СБУ привлечет международные органы и это будет кооперация, то установить источник можно", – добавил эксперт по кибербезопасности.
Кольцов рассказал о масштабной кибератаке на украинские сайты: смотрите видео
Кибератака на Украину: что известно
- В Украине ночью 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты: Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии. В перечне – десятки госучреждений.
- На всех сайтах после атаки появилось антиукраинское сообщение на трех языках: украинском, русском и польском. Однако в Польше заявили, что носители языка так не общаются.
- В Евросоюзе осудили глобальную кибератаку на правительственные сайты Украины. По словам Жозепа Борреля, в Брюсселе планируется помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.
- В Центре информационной безопасности предполагают, что кибератаку осуществили из России.