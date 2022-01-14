Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Михаил Кольцов в эфире 24 канала. Скорее всего, хакеры атаковали именно хостинговую инфраструктуру.

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По словам Кольцова, злоумышленники могли получить доступ к виртуальным машинам, на которых размещены сайты государственных органов, и воспользовались уязвимостью.

Эксперт предположил, что сейчас эти сайты зашифрованы и системные администраторы пытаются все исправить.

Когда могут восстановить сайты

Как рассказал Кольцов, если бы это была стандартная атака, восстановления можно было бы ожидать в течение 24 часов. Впрочем, поскольку есть признаки атаки именно на хостинговую инфраструктуру, для этого может потребоваться гораздо больше времени.

К сожалению, я подозреваю, что где-то до понедельника (17 января – 24 канал) точно ничего не восстановится. Если в течение недели смогут возобновить работу сайтов, это будет очень хорошо. После таких атак восстановление длится несколько недель. Михаил Кольцов Эксперт по кибербезопасности

Какие последствия это будет иметь для государства

По словам Кольцова, в первую очередь придется переделать всю IT-инфраструктуру, на которой базируются текущие государственные сайты, потому что она показала свою уязвимость.

Это означает, что необходимо будет переходить на другой хостинг и вводить новые протоколы безопасности.

Обратите внимание! В Службе безопасности Украины заявили, что утечка персональных данных в результате атаки не произошла.

Можно ли выяснить, кто стоит за атаками

Кольцов отметил, что технически такая возможность есть. Единственное, это предполагает международное взаимодействие. Одним из способов, с помощью которого можно обнаружить источник информации, – отслеживание трафика, происходящего между разными точками подключения интернета.

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"Если СБУ привлечет международные органы и это будет кооперация, то установить источник можно", – добавил эксперт по кибербезопасности.

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