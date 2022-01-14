Про це розповів експерт з кібербезпеки Михайло Кольцов в ефірі 24 каналу. Скоріш за все, хакери атакували саме хостингову інфраструктуру.

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За словами Кольцова, зловмисники могли отримати доступ до віртуальних машин, на яких розміщені сайти державних органів, і скористалися вразливостями.

Експерт припустив, що наразі ці сайти зашифровані й системні адміністратори намагаються усе виправити.

Коли можуть відновити сайти

Як розповів Кольцов, якби це була стандартна атака, то відновлення можна було б очікувати протягом 24 годин. Втім, оскільки є ознаки атаки саме на хостингову інфраструктуру, для цього може знадобитися значно більше часу.

На жаль, я підозрюю, що десь до понеділка (17 січня – 24 канал) точно нічого не відновиться. Якщо протягом тижня зможуть відновити роботу сайтів, то це буде дуже добре. Після таких атак відновлення триває кілька тижнів. Михайло Кольцов Експерт з кібербезпеки

Які наслідки це матиме для держави

За словами Кольцова, першочергово доведеться переробити всю IT-інфраструктуру, на якій базуються поточні державні сайти, тому що вона показала свою вразливість.

Це означає, що потрібно буде переходити на інший хостинг та вводити нові протоколи безпеки.

Зверніть увагу! У Службі безпеки України заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Чи можна з'ясувати, хто стоїть за атаками

Кольцов зазначив, що технічно така можливість є. Єдине що, це передбачає міжнародну взаємодію. Одним зі способів, за допомогою якого можна виявити джерело інформації, є відстежування трафіку, який відбувається між різними точками підключення інтернету.

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"Якщо СБУ залучить міжнародні органи й це буде кооперація, то встановити джерело можливо", – додав експерт з кібербезпеки.

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