Восстановление продолжается: в приложении Укрзализныци снова доступны 2 важных сервиса

Укрзализныця продолжает восстанавливать функционал приложения после хакерской атаки. Сейчас уже стало доступным оформление билетов со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Укрзализныця восстанавливает онлайн-сервисы

Приложение Укрзализныци продолжает восстанавливать важный функционал.

В компании подчеркнули, что уже сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а также стали доступными онлайн-табло всех ключевых вокзалов.

Верификация с Дия.Подпись, мониторинг с автовыкупом, льготы для студентов и возвращение обнимашек – в активной работе!

– говорится в заявлении.

Уже в скором времени в Укрзализныце сообщили, что для пассажиров-студентов также стали доступны льготные билеты в приложении.

Напомним, 23 марта Укрзализныця заявила о техническом сбое в IT системе, который вызвала масштабная тергетированная кибератака.

27 марта стало известно, что Укрзализныця возобновила онлайн-продажу билетов – это требовало 89 часов непрерывной работы специалистов. На первом этапе было восстановлено базовый функционал для продажи и возврата билетов, а утечки сенситивной информации не допущено.

В Укрзализныце также отмечали, что сейчас система переживает пиковые нагрузки, поэтому в работе возможны временные технические перебои