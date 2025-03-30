Восстановление продолжается: в приложении Укрзализныци снова доступны 2 важных сервиса
- Укрзализныця восстановила функционал приложения после хакерской атаки, в частности оформление билетов со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло.
- Специалисты продолжают работу над возвращением верификации с Дия.Подпись и мониторинга с автовыкупом.
Укрзализныця продолжает восстанавливать функционал приложения после хакерской атаки. Сейчас уже стало доступным оформление билетов со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Читайте также Укрзализныця стабилизировала онлайн-сервисы: восстановлено планирование путешествий с пересадками
Укрзализныця восстанавливает онлайн-сервисы
Приложение Укрзализныци продолжает восстанавливать важный функционал.
В компании подчеркнули, что уже сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а также стали доступными онлайн-табло всех ключевых вокзалов.
Верификация с Дия.Подпись, мониторинг с автовыкупом, льготы для студентов и возвращение обнимашек – в активной работе!
– говорится в заявлении.
Уже в скором времени в Укрзализныце сообщили, что для пассажиров-студентов также стали доступны льготные билеты в приложении.
Напомним, 23 марта Укрзализныця заявила о техническом сбое в IT системе, который вызвала масштабная тергетированная кибератака.
27 марта стало известно, что Укрзализныця возобновила онлайн-продажу билетов – это требовало 89 часов непрерывной работы специалистов. На первом этапе было восстановлено базовый функционал для продажи и возврата билетов, а утечки сенситивной информации не допущено.
В Укрзализныце также отмечали, что сейчас система переживает пиковые нагрузки, поэтому в работе возможны временные технические перебои