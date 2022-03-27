Хакерская война против Украины началась раньше, чтобы посеять панику, – начальник разведки

В России заранее планировали свое вторжение в Украину. За 9 дней до него хакеры страны-террористки начали проводить кибератаки, чтобы распространить панику среди украинцев.

Обратите внимание, что на стороне украинской армии воюют более 400 тысяч волонтеров. Также к борьбе с ресурсами оккупантов присоединилось объединение хакеров Anonymous. Недавно они сломали принтеры рашистов и печатали антипутинские призывы.

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Перед вторжением в Украину были кибератаки

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о проходящей в киберпространстве невидимой войне с российскими оккупантами. К этому противостоянию активно вовлечены хакеры с обеих сторон.

По словам бригадного генерала, этот этап войны начался за 9 дней до вторжения России в Украину. Российские хакеры 15 февраля начали атаку на украинские государственные учреждения и банки.

Ключевым вопросом для россиян был срыв работы и распространение паники.

– отметил Буданов.

Он добавил, что недавно украинская разведка наблюдала за фишинговыми атаками на чиновников со стороны белорусской хакерской группы Ghostwriters и связанной с Россией группы Fancy Bear, которую также обвиняют в организации взлома электронной почты Демократической партии во время выборов 2016 года.

В свою очередь, Украина мобилизовала значительные силы хакеров-волонтеров, успешно атакующих цифровую инфраструктуру страны-террористки.

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