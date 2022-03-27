Зауважте, що на боці української армії воюють понад 400 тисяч волонтерів. Також до боротьби з ресурсами окупантів приєдналося об'єднання хакерів Anonymous. Нещодавно вони зламали принтери рашистів і друкували антипутінські заклики.

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Перед вторгненням в Україну були кібератаки

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про невидиму війну з російськими окупантами, яка відбувається у кіберпросторі. До цього протистояння активно залучені хакери з обох сторін.

За словами бригадного генерала, цей етап війни розпочався за 9 днів до вторгнення Росії в Україну. Російські хакери 15 лютого розпочали атаку на українські державні установи та банки.

Ключовим питанням для росіян був зрив роботи та поширення паніки,

– зазначив Буданов.

Він додав, що нещодавно українська розвідка спостерігала за фішинговими атаками на посадовців з боку білоруської хакерської групи Ghostwriters і пов'язаної з Росією групи Fancy Bear, яку також звинувачують в організації злому електронної пошти Демократичної партії під час виборів 2016 року.

Своєю чергою, Україна мобілізувала значні сили хакерів-волонтерів, які успішно атакують цифрову інфраструктуру країни-терористки.

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