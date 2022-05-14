Хакеры атаковали сети и сервисы Львовского горсовета: Садовый рассказал о нанесенном ущербе

Вчера, 13 мая, хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Над восстановлением систем и сервисов работали специалисты.

Хакеры атаковали сети и сервисы Львовского горсовета

Сегодня стало известно, что из строя была выведена небольшая часть сервисов и компьютеров работников. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Вчера хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета. Такие попытки проходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака – самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы,

– подчеркнул Садовый.

При этом городской глава добавил, что российские бездари и здесь не преуспели. Так, по его словам, из строя была выведена небольшая часть сервисов и компьютеров работников совета.

Также работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена, как и сайт мэрии (временный номер горячей линии – 032 297 59 11).

Над восстановлением работал городской совет, Киберполиция, Служба безопасности и IT-компании.

Во Львове открыли второй модульный городок

Львов является хабом для тех, кто бежит от войны. Город и область создают места для людей, которым негде жить. На днях открыл второй модульный городок во Франковском районе.

Скоро будет еще одно

По словам мэра, на следующей неделе город планирует открыть еще один такой модульный городок. Садовый отметил, что это шаг вперед, потому что люди прежде жили кто в школе, кто в кинотеатре на общих площадях, а здесь хоть небольшие, но есть моменты приватности. К слову, он подчеркнул, что в трех модульных городках будут жить тысячи людей, пострадавших от войны.

Напомним, ранее первых жителей модульного городка во Львове посетил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Там зарегистрировались 250 человек.

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